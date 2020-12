Auto contro un palo a Rivignano

Alle ore 22.20 del 31 dicembre 2020 la squadra del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Codroipo (UD) è intervenuta a Rivignano (UD) per un incidente stradale. Giunti sul posto i pompieri hanno trovato una vettura che, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, aveva perso il controllo e dopo aver abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica aveva finito la sua corsa su un fianco. Mentre il personale sanitario del 118 prestava le prime cure all'autista dell'autovettura i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in in sicurezza il veicolo incidentato, il palo della luce e tutta l'area del sinistro