Auto contro un palo, un ferito a San Daniele

Intorno alle 2, si è verificato un incidente a San Daniele del Friuli, lungo via Nazionale, la regionale 463. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Udine il conducente di una vettura, un giovane uomo, ha perso il controllo e la macchina è andata a schiantarsi contro un palo. L'impatto, molto violento, si è verificato in prossimità di un'area di servizio.

Il giovane conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo; è stato poi assistito dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dagli infermieri della centrale Sores.

L'equipe sanitaria l'ha poi trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli. Ha riportato diverse lesioni e sospette fratture, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco volontari di San Daniele per la messa in sicurezza del veicolo.