Auto contromano in tangeziale, identificato il conducente

Nei giorni scorsi si sono registrati diversi casi di circolazione contromano lungo le strade della nostra provincia. L’ultima nella giornata del 2 marzo, verso le 13, quando un’auto è stata ripresa con un dispositivo mobile, mentre procedeva lungo la tangenziale ovest di Udine, nei pressi di Basaldella, percorrendo la carreggiata tra i caselli di Udine sud e di Udine nord ma in contromano.

L’azione veniva ripresa da un cittadino e subito diffusa sui media locali. Nella circostanza l’auto, una Seat Ibiza di colore rosso, entrata per un’avaria nell’area di servizio Repsol in tangenziale sud, poco prima dello svincolo della rotonda di Paparotti.

Uscendo poi dal distributore, imboccava la corsia d’ingresso all’area immettendosi in senso contrario a quello di marcia. Il conducente ha percorso contromano alcuni chilometri imboccando prima lo snodo per l’A23 e proseguendo poi la sua folle corsa in direzione Udine nord.

Fortunatamente nel lasso di tempo trascorso, nonostante la grande distanza percorsa e l’ora di punta, la manovra non ha avuto conseguenze disastrose seppur costituendo grave pericolo per i veicoli che hanno incrociato la sua marcia.

Immediatamente la Polizia Stradale di Udine ha acquisito il filmato e iniziato le indagini per rintracciare il colpevole. Con i moderni mezzi in dotazione e le capacità del personale in campo informatico e tecnologico, sono stati analizzati tutti i dettagli del filmato ed estrapolata parzialmente la targa del mezzo.

Le ricerche sono proseguite poi comparando targhe e modelli dei veicoli tramite banche dati. A soli due giorni di distanza dall’accaduto, dopo una frenetica attività d’indagine eseguita dal personale, si accertava non solo la proprietà del veicolo in oggetto ma anche le generalità del conducente che, una volta convocato dai poliziotti nei loro uffici, candidamente dichiarava di aver imboccato la tangenziale contromano “inavvertitamente perché preoccupato per l’imprevisto al veicolo”.

È ancora purtroppo la disattenzione la causa di questa grave circostanza e, al di là delle gravi sanzioni a cui si può incorrere per un comportamento così sconsiderato, le conseguenze in caso di scontro potrebbero essere gravissime sia per il guidatore sia per gli altri utenti che percorrono la carreggiata nella giusta direzione.

Il conducente sarà segnalato all’Ufficio competente che avvierà una procedura di ritiro della patente. Sulla strada teatro dell’episodio è presente anche un’apposita segnaletica, collocata in modo di scongiurare la possibilità di imboccare la corsia sbagliata e la presenza dei guard-rail al centro della strada ha la funzione di creare una sorta di barriera invalicabile per mantenere il traffico lungo un’unica direttrice.

Anche in questa occasione si apprende con piacere e si ringrazia la cittadinanza che ancora una volta si è prodigata a informare l’opinione pubblica e le Forze di Polizia, per scongiurare un grave pericolo alla sicurezza della circolazione e dell’incolumità altrui.

Giova ricordare ancora una volta l’importanza della tempestiva segnalazione al numero unico gratuito di emergenza 112, al quale vanno rivolte nell’immediatezza le segnalazioni di pericolo per evitare le gravissime conseguenze di un incidente stradale di tale pericolosità. Tutti i contributi che perverranno saranno apprezzati e fonte di adeguate indagini al fine di raggiungere lo scopo finale che la Polizia Stradale da sempre si propone, ossia quello di rendere sempre più sicura e protetta la circolazione sulle nostre strade.