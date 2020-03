Auto contromano, schianto lungo la A28

Grave incidente questa mattina lungo l'autostrada A28, intorno alle 9.30, al casello di Cordignano. Tre le auto coinvolte, una delle quali viaggiava contromano. Sul posto due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone che hanno collaborato con i sanitari al soccorso dei feriti, mentre altri pompieri mettevano in sicurezza lo scenario. Di tutte le persone coinvolte, solo una è stata ricoverata in condizioni non preoccupanti per i traumi subiti.

La circolazione sulla carreggiata in direzione Conegliano è tuttora bloccata, alle 12.30, consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto la Polstrada, due ambulanze dell'ospedale di Pordenone e l'elisoccorso sanitario.