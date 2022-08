Auto danneggiata in via Parini, caccia ai testimoni

E’ partito da Jesolo per lavoro e ha posteggiato regolarmente la sua auto in via Parini, a Udine, poco dopo le 9 di questa mattina. Quando è tornato a riprenderla, verso le 16.30, si è accorto che il cofano della vettura era gravemente danneggiato, forse per un’incauta retromarcia.

Il conducente del mezzo, però, non ha lasciato alcun messaggio. Al proprietario della vettura danneggiata, quindi, non è rimasto altro da fare che chiamare la Polizia locale, che ha raccolto la sua denuncia.

In zona, all’altezza del parco Martiri delle Foibe, però, non sono presenti telecamere che possano aiutare a ricostruire l'accaduto. Quindi, il proprietario lancia un appello a chi ha visto qualcosa a contattare la Polizia locale di Udine, per provare a risalire al responsabile.