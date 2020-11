Nel pomeriggio, poco dopo le 16.30, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta per un'auto in fiamme parcheggiata in un campo lungo via Valstort a Nave di Fontanafredda.

I pompieri hanno rapidamente estinto l'incendio che aveva coinvolto completamente la vettura, andata poi totalmente distrutta. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto la Polizia Locale di Fontanafredda.