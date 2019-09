Auto distrutta dalle fiamme a Pozzuolo

Sente un cattivo odore mentre guida la sua utilitaria lungo la statale 353 a Pozzuolo del Friuli, in prossimità del night club "Parco delle Rose". La persona alla guida della vettura riesce ad accostare a bordo strada e a uscire dall'abitacolo appena in tempo.

Poco dopo, infatti, le fiamme avvolgono l'automobile che andrà completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati problemi alla viabilità poiché la macchina si trovava a bordo strada. Sul posto anche i militari dell'Arma.