Completamente distrutta da un incendio una Volkswagen Golf, poco dopo le 3, a Pozzuolo del Friuli. Le fiamme, di natura accidentale, si sono sviluppate nel garage di un condominio, all'altezza della rampa di accesso all'autorimessa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Il rogo non ha interessato gli appartamenti della palazzina che sorge in via XXX Ottobre. Nessuna persona è rimasta ferita.