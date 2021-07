Auto distrutta dalle fiamme in A23

Qualche minuto prima delle 10.40, la prima squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Udine è intervenuta sull'autostrada A23 dove, sulla rampa di uscita del casello di Udine nord, una vettura ha preso fuoco.

I pompieri hanno spento le fiamme che avevano avvolto quasi tutto il mezzo. Nessuna persona è rimasta ferita: l'autista della vettura è riuscito a fermare il mezzo e a uscire dell'abitacolo prima che venisse invaso dal fumo.

Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto altri veicoli, sono ancora in fase di accertamento. Per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la rampa di uscita dell'autostrada è rimasta chiusa al traffico.