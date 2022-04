Auto in fiamme a Trieste. L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando il proprietario di una Dacia Sandero, mentre stava percorrendo via Scomparini, si è accorto del fumo ed è riuscito in tempo a scendere dalla vettura, mettendosi in salvo. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

Ingenti i danni al mezzo. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste e la Polizia locale.