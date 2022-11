Auto e ambulanza si scontrano a Pordenone

Questa mattina, intorno alle 8, si è verificato un incidente in viale Venezia, a Pordenone, nel quale sono rimaste coinvolte, in un impatto fronto-laterale, un'ambulanza e una vettura.

Il mezzo sanitario, partito da Spilimbergo, stava trasportando un paziente all'ospedale Santa Maria degli Angeli, mentre sull'auto viaggiavano una mamma con la sua bimba di pochi anni.

Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto un'automedica e tre ambulanze, tutte provenienti da Pordenone.

Nell'impatto sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, l'infermiere e l'operatore sanitario dell'ambulanza, oltre a mamma e figlioletta; tutti sono stati accompagnati all'ospedale di Pordenone per le cure del caso.

Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno collaborato con i sanitari e si sono fatti carico della sicurezza dell'area.