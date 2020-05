Auto e bici si scontrano nella rotonda, grave la ciclista

Incidente, nel pomeriggio di ieri, sulla rotonda di Salt di Povoletto. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Udine, intervenuta per rilievi e viabilità, poco prima delle 17 si sono scontrate una donna che stava pedalando in sella alla sua bici, una pensionata di 70 anni residente a Udine, e una vettura condotta, invece, da un uomo di 42 anni, residente a Tricesimo.

L'anziana ciclista, che stava sopraggiungendo da piazzale Dreossi, è giunta all'intersezione con la strada che collega la viabilità con la località di Povoletto e si è andata a schiantare contro la Peugeot 307. Ad avere la peggio nell'impatto è stata la donna, che è rovinata sull'asfalto; è stata soccorsa dal personale medico inviato sul posto tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova.

La pensionata è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte di agenti della Polizia locale. Le ferite che la pensionata ha riportato nell'impatto sarebbero serie ma la donna pare non sia in pericolo di vita.