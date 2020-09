Auto elettrica distrutta dalle fiamme a Sacile

Mattinata intensa per i Vigili del Fuoco di Pordenone, impegnati in tre diversi interventi. Attorno alle 8.30 sono stati impegnati a Fontanafredda, in via Lirutti, la strada che si dirama verso nord dal centro di Nave, per la fuoriuscita autonoma di una vettura. L'auto, condotta da un anziano signore, usciva di strada finendo ruotata sul fianco nel campo a bordo strada. Il conducente, con non poche difficoltà e aiutato da alcuni passanti, riusciva a uscire incolume dalla parte posteriore del mezzo. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario, verificando le condizioni del veicolo. Intervenuti anche il personale sanitario di Pordenone e la Polizia Locale.

Due ore più tardi, attorno alle 11.15, un analogo intervento si è verificato nei pressi dell'ingresso Sud della Base Usaf a Roveredo in Piano per la fuoriuscita di un mezzo della base che ha colpito un palo della luce. Gli occupanti, che lamentavano lievi dolori, sono stati soccorsi e presi in cura dal personale sanitario, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e l'auto.

Nel frattempo alla Sala Operativa di via Interna sono arrivate numerose chiamate per l'incendio di una vettura elettrica a Sacile, in via Balliana, nella mezzeria del Ponte sul Livenza. Sul posto sono stati inviati i pompieri di Conegliano e Pordenone, a causa della tipologia di veicolo che può comportare potenzialmente un elevato impegno di risorse nel tempo.

Mentre il conducente usciva incolume, l'auto, fortunatamente una piccola minicar, era, però, completamente avvolta dalle fiamme ed emanava un denso fumo nero visibile da lontano.

Una pattuglia di Carabinieri, arrivata dalla vicina stazione di Sacile, ha chiuso completamente la strada al traffico, isolando il pericolo. I Vigili del Fuoco hanno rapidamente domato l'incendio, facendo rientrare le altre squadre allertate, per poi consegnare la carcassa del veicolo al carro attrezzi.