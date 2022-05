Auto esce dal cancello e finisce contro una moto

Incidente nel primo pomeriggio in via Del Mas, a Brugnera, dove si sono scontrati una moto da cross, guidata da un 17enne, e una Fiat Panda, con a bordo una coppia di anziani.

L’auto stava uscendo dal cancello dell’abitazione, immettendosi sulla strada principale, quando ha impattato con la due ruote che proveniva da via Ungaresca.

Lo scontro è stato violento ma, fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze. Subito soccorsi dal 118 con autolettiga e ambulanza se la sono cavata con un grande spavento e poche contusioni.

Per precauzione il giovane è stato portato in ospedale a Pordenone per accertamenti, così come la donna alla guida, illesa ma sotto shock. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pordenone, i Carabinieri del Comando di Sacile e la Polizia locale di Brugnera per i rilievi.