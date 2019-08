Auto esce di strada in A4

Incidente in A4, questa mattina poco dopo le 7.30, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia. Un'auto, , con quattro persone a bordo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Palmanova, intervenuta per i rilievi e la viabilità insieme al personale di Autovie Venete, ha perso il controllo finendo ruote all'aria.

Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e i Vigili del Fuoco. Per permettere le operazioni di soccorso e far defluire il traffico è stata istituita l'uscita obbligatoria a Porpetto e a Palmanova per chi viaggia in direzione Venezia.

Per gli occupanti soltanto lievi ferite tanto che sono usciti autonomamente dalla vettura.