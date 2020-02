Auto finisce ruote all'aria a Pordenone

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9.30, in piazza Duca d'Aosta, a Pordenone. Due auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate. Nell'impatto, una delle due vetture è finita ruote all'aria. Sul posto la prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone, per la messa in sicurezza dello scenario, e il personale sanitario. Fortunatamente gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze.