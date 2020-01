Auto finisce ruote all'aria, grave il conducente

Incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi a Mortegliano. Erano le 15.20 quando, per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate mentre tentavano di affrontare un incrocio nelle vicinanze di Chiasielis. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto, finita ruote all'aria su un'aiuola spartitraffico.

Dopo la chiamata al 112, sul luogo sono giunti immediatamente i sanitari e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il ferito dall'abitacolo; l'automobilista è stato poi elitrasportato al Pronto soccorso di Udine in condizioni serie. Più lievi le ferite per il secondo conducente, trasportato all'Ospedale di Palmanova.

La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Latisana che hanno provveduto ai rilievi del sinistro e alla gestione del traffico.