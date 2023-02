Auto finisce ruote all'aria nel campo

Incidente, poco prima delle 18, a Caneva, lungo l'ex provinciale 29, in località Case Franzago. Un'auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo e, dopo numerose capovolte, ha terminato la sua corsa ruote all'aria nel campo sottostante la sede stradale.

I Vigili del fuoco di Pordenone, assieme al personale sanitario, sul posto con l'automedica e due ambulanze, hanno prestato soccorso ai due occupanti, entrambi rimasti intrappolati nell'abitacolo. Sono stati liberati, stabilizzati e imbarellati, per poi essere trasportati, con vari traumi e in condizioni serie, al pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le operazioni sono poi terminate con la messa in sicurezza dell'area.