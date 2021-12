Incidente verso le 18.30 a Prosecco. Un'auto è finita cappottata sul fianco in via Biancospino in prossimità del crocevia di via di Prosecco.

Un occupante del mezzo, rimasto incastrato, è stato estratto dai Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina ed è stato trasportato all'ospedale dal personale sanitario del 118. Le cause sono in corso di accertamento.