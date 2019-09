Auto fuori strada, paura a Trivignano Udinese

È atterrato anche l'elicottero sanitario a lato dell'ex provinciale 2, a Trivignano Udinese, questo pomeriggio, poco prima delle 18. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli, un'ambulanza dall'ospedale di Palmanova e la centrale Sores ha inviato sul posto anche l'elisoccorso decollato da Campoformido.

I pompieri hanno supportato il personale medico nell'estrarre la persona rimasta all'interno dell'abitacolo, che pareva incastrata. È stata trasportata con l'autolettiga all'ospedale di Palmanova. Per lui si era temuto il peggio, invece, non sarebbe in gravi condizioni. Per i rilievi i carabinieri.