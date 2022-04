Auto fuori strada a Carlino, ferita una donna

Una vettura è uscita fuori strada ieri sera nella frazione di San Gervasio, in comune di Carlino. La vettura è finita nei campi affrontando una curva in via Cavatine, stradina che affianca il canale Cormor e che collega la statale 14 al paese.

L'incidente si è verificato alle 21.22 e ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. Sul posto, per i rilievi, anche i Carabinieri di Latisana. La conducente, ferita, è stata medicata e accompagnata per tutti gli accertamenti al Pronto soccorso di Palmanova.