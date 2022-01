Auto fuori strada a Cordenons, gravi quattro ragazzi

Quattro ragazzi sono rimasti feriti in maniera seria, a mezzanotte, a seguito di un incidente accaduto a Cordenons, in via Santa Fosca. Per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per accertamenti, rilievi e viabilità, il conducente dell'auto ha perso il controllo e la vettura è finita fuori strada.

A bordo, oltre all'autista, c'erano altri tre ragazzi. Tutti sono rimasti feriti in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'autoambulanza inviate dalla Sores. I sanitari hanno trasportato i ragazzi all'ospedale di Pordenone.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. I Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone si sono fatti carico della messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale.