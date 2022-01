Auto fuori strada a Grado, gravi due persone

Due persone sono rimaste ferite in maniera seria, trasportate all'ospedale di Monfalcone, nella tarda serata di ieri, poco prima delle 22, a seguito di un incidente che si è verificata a Grado, in Riva Ugo Foscolo.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, il conducente di una Renault Captur ha perso il controllo del veicolo, che è andato a schiantarsi tra la pista ciclabile e la carreggiata, abbattendo le strutture divisorie in legno.

L'impatto, che non ha coinvolto altri mezzi o persone, è stato molto violento: diverse parti dell'auto e della struttura sono finiti proiettati a diversi metri di distanza.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, sul posto è intervenuto l'equipaggio di un'ambulanza e sono intervenuti anche i pompieri del Distaccamento di Monfalcone. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, così come la vettura.

Le due persone rimaste coinvolte nell'incidente, della zona, sono in gravi condizioni ma non sono in pericolo di vita.