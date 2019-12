Auto fuori strada a Lovaria, giovane in ospedale

Incidente questa notte, poco prima delle 3, a Lovaria di Pavia di Udine dove il conducente di una vettura, un ragazzo di 21 anni, del posto, ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. In quel momento pioveva molto e la visibilità era scarsa.

Nell'impatto il giovane è rimasto ferito ed è stato assistito dal personale medico di un'ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Il 21enne, sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in ospedale. Ha riportato diverse lesioni ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura incidentata e per il supporto al personale medico, e i Carabinieri, per rilievi e accertamenti.