Auto fuori strada a Morsano al Tagliamento

I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti, poco prima di mezzanotte, a Morsano al Tagliamento, in via della Chiesetta, dove un'auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa nel fossato.

I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e la vettura, mentre i sanitari hanno assistito il conducente, ferito in modo non grave e uscito da solo dall'abitacolo.

L'intervento dei Vigili del fuoco si è protratto fino alle due, per illuminare lo scenario e consentire ai Carabinieri di effettuare i rilievi.