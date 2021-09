Auto fuori strada a Ponte Giulio, ferita una 17enne

Incidente a Ponte Giulio, all'1.45 di notte, nel territorio di Maniago, lungo la regionale 251, la viabilità che porta a Vajont. Quattro giovani, tra i 17 e i 20 anni, di Roveredo in Piano e Pordenone, che stavano viaggiando tutti su un'auto, sono finiti fuori strada, all'altezza di una curva, dopo essersi schiantati contro il guard-rail.

La vettura è finita a bordo strada. Miracolosamente sono rimasti quasi tutti incolumi, a eccezione di una giovane di 17 anni che ha riportato lesioni, comunque non gravi, ed è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale, per accertamenti; non è in pericolo di vita.

Incolume anche il conducente, un ragazzo di 19 anni. Per loro tanta paura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago, per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, insieme ai Carabinieri delle Stazioni di Montereale e di Cimolais, per rilievi, accertamenti e viabilità. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.