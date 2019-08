Auto fuori strada a Pozzuolo, ferito il conducente

Raffica di incidenti stradali nella notte e di primo mattino lungo le strade friulane. Mancavano pochi minuti all'1 quando a Pozzuolo del Friuli, lungo la statale 353, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato finendo a bordo strada. Dopo l'allarme, sul posto sono subito intervenuti i sanitari e i Vigili del Fuoco. Il conducente era rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dei pompieri che l'hanno poi affidato alle cure mediche dell'equipe sanitaria. È stato trasportato in ospedale a Udine ma non sarebbe in gravi condizioni.

Volo notturno per l'elicottero sanitario tra Tramonti di Sopra e di Sotto per un centauro che è uscito di strada autonomamente dopo aver perso il controllo della sua due ruote, restando seriamente ferito.

Un'altro incidente intorno alle 6 di questa mattina in viale Palmanova a Udine; coinvolte due auto all'altezza del civico 327. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri. Alcune persone sono rimaste ferite, ma in maniera lieve.

Sempre a Udine, tra via Martignacco e via Leonardo Da Vinci, intorno alle 8.30 di questa mattina, un altro incidente con feriti ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, dell'ambulanza e dei carabinieri.