Auto fuori strada a Pozzuolo, conducente incastrata

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente in via della Madonna della Salute, tra Sammardenchia e il capoluogo, a Pozzuolo del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, mentre era al volante, la donna ha perso il controllo della vettura, finita in un fossato a bordo strada, ruote all'aria.

Immediata la chiamata di aiuto al Nue 112: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza da Udine, oltre ai Vigili del fuoco del Comando di Udine. Il personale sanitario e i pompieri hanno operato in sinergia per liberare la donna, rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo.

Poi la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in particolare per un trauma al volto. La donna è sempre rimasta cosciente.