Auto fuori strada a San Giorgio della Richinvelda

Incidente stradale ieri sera a San Giorgio della Richinvelda. I Vigili del Fuoco di Spilimbergo sono intervenuti, attorno alle 19.30, per una fuoriuscita autonoma in via G. da Tolmezzo. L'auto prima ha impattato contro un palo dell'illuminazione, abbattendolo, quindi contro un muro di cinta, per poi terminare la propria corsa al centro della strada, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Il conducente è uscito da solo dalla vettura, benché provato dall'incidente, ed è stato affidata alle cure del personale sanitario.

I pompieri hanno supervisionato lo scenario, mettendo in sicurezza la vettura e rimuovendo il palo che occupava la sede stradale, per terminare l'intervento alle 21.30 con il ripristino della viabilità.