Grave incidente, intorno alle 21, in località Torricella a San Vito al Tagliamento. Un'auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, è uscita autonomamente di strada, terminando la sua corsa in un campo al lato della carreggiata.

A lanciare l'allarme altri automobilisti di passaggio. Sul posto i sanitari e i Vigili del fuoco di San Vito che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il conducente, che aveva perso conoscenza. Dopo le prime cure, lo hanno trasportato al pronto soccorso.