Auto fuori strada a Vencò

Incidente, nel pomeriggio, lungo l'ex strada provinciale 14, poco prima dell'abitato di Vencò, nel territorio del comune di Dolegna del Collio. Si tratta della fuoriuscita autonoma di una vettura.

Una persona, soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza, è rimasta ferito in modo serio, comunque non in pericolo di vita; è stata accompagnata all'ospedale di Gorizia.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Gradisca d'Isonzo per rilievi, viabilità e accertamenti e i Vigili del fuoco isontini che, dopo aver collaborato con i sanitari, si sono fatti carico della messa in sicurezza del veicolo incidentato e della sede stradale.