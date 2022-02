I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nel primo pomeriggio, poco dopo le 15, per una vettura uscita autonamente di strada in via Udine, a Zoppola.

I pompieri hanno garantito la sicurezza dello scenario, mentre il personale sanitario garantiva le prime cure al conducente infortunato. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale.