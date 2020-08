Auto fuori strada ad Aquileia, conducente elitrasportato

Incidente nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, ad Aquileia, in località San Zili, lungo l'ex provinciale 8, all'altezza dell'azienda agricola Sant'Egidio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri nella Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è uscito di strada, rimanendo incastrato nell'impatto.

Si tratta di un uomo di 62 anni, elitrasportato in condizioni serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa.