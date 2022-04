Auto fuori strada, conducente incastrato

Incidente nella notte, poco dopo le 2, lungo la statale 13 a Basiliano. Un'auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, è uscita autonomamente di strada, terminando la sua corsa contro un albero. Il conducente, ferito, è rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco del comando di Udine, con una squadra della sede centrale e la squadra del distaccamento di Codroipo, hanno immediatamente iniziato a operare con le cesoie e il divaricatore per liberarlo dalle lamiere. L'uomo è stato poi preso in carico dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso.

Dopo aver soccorso il guidatore, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro.