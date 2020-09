Auto fuori strada, due persone ferite

Incidente questa mattina all'alba, poco prima delle 5.30, in via Borgo Navarons, nel comune di Spilimbergo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia della Città del mosaico, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è uscito di strada. Nella carambola, l'automobilista e il passeggero sono rimasti feriti, ma sono comunque riusciti a librarsi autonomamente, portandosi all'esterno dell'abitacolo per mettersi in salvo.

Sono stati soccorsi dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova che li ha trasportati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, per la messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo.