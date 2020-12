Alle 11.25 i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo sono intervenuti per un incidente in via Giordano Bruno, a Rivignano.

La partenza giunta sul posto ha trovato un'auto che, uscendo di strada, aveva cozzato contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il conducente è rimasto illeso ed è uscito autonomamente dalla vettura. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. I pompieri hanno provveduto a mettere in strada l'automezzo e a porre in sicurezza il palo della luce.