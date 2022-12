Auto fuori strada, grave la conducente

Una donna è rimasta gravemente ferita, intorno alle 4, a seguito di un incidente a Precenicco, lungo l'ex provinciale 56, nel tratto che prende il nome di via Lignano, in direzione Pertegada.

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finita prima contro un palo e quindi in un fossato a bordo strada. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco con cui le equipe sanitarie hanno operato in piena sinergia.

La donna, 39 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.