Auto fuori strada lungo la A28

Incidente, poco prima delle 20, lungo la A28, al chilometro 11, in carreggiata sud, nel tratto tra Azzano Decimo e Villotta. Un'auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha perso il controllo ed è finita rovinosamente fuori strada, terminando la propria corsa sulla fiancata. Uno dei due occupanti è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto, dopo l'allarme, i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno liberato il passeggero utilizzando le cesoie idrauliche e hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso, che si sono concluse con il trasporto dei due feriti in elicottero all'Ospedale di Udine.

Nel frattempo si è verificato anche un tamponamento tra due vetture in transito: gli occupanti sono stati a loro volta presi in cura e trasportati per accertamenti all'Ospedale di Pordenone.