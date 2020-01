Auto fuori strada nella notte, due 22enni in ospedale

Incidente questa notte a Porpetto, intorno alle 23.30. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Renault Clio ha perso il controllo del mezzo in via Giuseppe Garibaldi; è andato a finire prima contro un palo della luce, poi la macchina ha terminato la sua corsa in un fosso a bordo strada.

Nell'impatto, il conducente è rimasto incastrato ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che lo hanno affidato poi alle cure mediche di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Si tratta di un ragazzo di 22 anni della zona che viaggiava con un coetaneo. Anche quest'ultimo è rimasto ferito ed è stato assistito dal personale sanitario. I due non sarebbero comunque in gravi condizioni, accolti al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto anche un'automedica proveniente da Latisana e, per tutti i rilievi, i Carabinieri della Radiomobile di Palmanova.