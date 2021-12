Auto fuori strada nella notte, ferite due ragazze

Due ragazze sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto intorno alle 2.40, in via Domanins, a Castions di Zoppola.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, la conducente della vettura ha perso il controllo e l'auto è finita fuori strada. Nell'impatto una delle due ragazze è rimasta ferita in maniera grave, trasportata non in pericolo di vita, in ospedale. Accolta in nosocomio anche l'altra giovane che ha riportato però solo un taglio, non grave. Entrambe sono sempre rimaste coscienti durante i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, oltre all'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza inviate dalla Sores.