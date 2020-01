Auto fuoristrada a Cividale, grave mamma con le figlie

Grave incidente stradale in via Friuli, a Rualis di Cividale del Friuli, poco prima delle 18. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia della Città Ducale, intervenuti immediatamente sul posto per i rilievi, la conducente di una vettura, una Fiat 500 L, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, in un campo.

Tre le persone che sono rimaste ferite, assistite dal personale medico di un'ambulanza e di un'automedica, inviate tempestivamente sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Si tratta di una mamma di poco meno di 50 anni, di Cividale, e delle sue due figlie minori.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi sanitari. Due delle persone coinvolte sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Udine. Sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.