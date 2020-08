Auto in fiamme a Cavasso Nuovo

Vettura in fiamme a Cavasso Nuovo, poco dopo le 13.30 di oggi, mercoledì 5 agosto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago è intervenuta per spegnere l'incendio che ha coinvolto una vettura in osta in un cortile privato.

Malgrado l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, l'incedio ha causato gravi danni alla porzione anteriore dell'auto.