I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Borgo Venezia, a Fiume Veneto, per un auto in fiamme. Nel rogo è stata parzialmente coinvolta anche la facciata di un'abitazione con il danneggiamento degli infissi e una seconda vettura parcheggiata nelle vicinanze.

I pompieri hanno inoltre dovuto arrestare una perdita di gas metano proveniente da un contatore danneggiato, anch'esso, dall'elevata temperatura.