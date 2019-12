Auto in fiamme a Maniago, non c'è traccia del proprietario

Nella notte, intorno alle 23, una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Meduno è intervenuta, assieme ai Vigili del Fuoco di Maniago, per l'incendio di una Opel Corsa ferma a lato strada lungo la regionale 251 nei pressi della diga di Ravedis. Curioso il fatto che del conducente (e del proprietario) non c'è traccia in quanto, dagli accertamenti dei militari eseguiti nelle ore successiva l'uomo, un 66enne di Roveredo in piano già noto alle forze dell'ordine, risulta irreperibile. E' stato cercato nei ditorni dell'auto e a casa, ma senza esito.

Il veicolo, gravemente danneggiato, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, dopo essere stato recuperato e affidato all'autosoccorso stradale di Maniago, nominato custode giudiziario. Gli uomini dell'Arma stanno proseguendo con gli accertamenti del caso. Nessuna persona è rimasta infortunata.