Allarme incendio a Rivignano Teor. Intorno alle 6 sono stati mobilitati i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Latisana per un’auto, una Lancia Y, in fiamme nella zona di via Del Dono dove è in corso un cantiere per la linea del gas.

I pompieri hanno prontamente spento il rogo. Ancora in corso le indagini per chiarire l’origine, ma non si esclude possa trattarsi di un incendio doloso.