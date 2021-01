Auto in fiamme a Sacile

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti prima delle 8 a Sacile, in Strada Vistorta, una laterale del raccordo autostradale di Sacile Ovest, per l'incendio di un'auto alimentata a benzina. Il rogo è stato messo inizialmente sotto controllo da un passante che ha usato un estintore in polvere.

I pompieri hanno verificato la presenza di punti caldi con la termocamera e completato le operazioni di spegnimento e bonifica smontando le parti coinvolte e raffreddandole ulteriormente. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto alla circolazione dai militari dell'Arma dei Carabinieri per poter effettuare le operazioni in completa sicurezza. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.