Intervento, poco prima delle 13, per la prima squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine, a Tavagnacco, nei pressi del lavaggio di un’area di servizio. Le fiamme hanno avvolto il vano motore di un'auto, per cui è stato richiesto l'intervento dei pompieri, che sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che l'auto venisse distrutta. L’incendio non ha coinvolto persone.