Auto in fiamme in autostrada tra Pagnacco e Colloredo

I Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di San Daniele del Friuli e del Comando di Udine sono intervenuti in autostrada nel tratto compreso tra Pagnacco e Colloredo di Monte Albano, poco prima dell'uscita di Udine Nord, dove una vettura ha preso fuoco. Erano circa le 20. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Amaro.



Il conducente del veicolo è riuscito a mettersi in salvo per tempo e non è rimasto ferito. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco così come il mezzo in fiamme, andato distrutto. Nessun disagio per la viabilità.