Auto in fiamme lungo il raccordo autostradale RA13

Alle 15.20, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti sul Raccordo autostradale RA13 (Km 15), in direzione Venezia, per l’incendio di un'auto.

I pompieri hanno provveduto a estinguere le fiamme che non ha richiesto la chiusura dell’arteria stradale in quanto la posizione dove era ferma la vettura, abbandonata in tempo dal conducente e dal suo cane, ha permesso ai soccorritori di operare in sicurezza con il parziale restringimento di una corsia di marcia.

Sul posto Polizia stradale e personale Anas, mentre le cause dell’incendio, sono in fase di accertamento.