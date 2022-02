Auto in fiamme lungo l'A4, salvo il conducente

Un veicolo leggero ha preso fuoco poco prima delle 13 lungo l'A4, all'altezza dello svincolo di Latisana, in direzione Venezia.

Nessuna conseguenza per l’automobilista: mentre stava impegnando l'uscita, si è accorto che l’auto stava prendendo fuoco; si è quindi fermato a bordo strada, è uscito dal mezzo, si è portato in zona sicura e ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana hanno provveduto a estinguere le fiamme che ormai avevano avvolto quasi completamente la vettura. L’incendio non ha coinvolto altri mezzi o persone.

Per la durata delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza lo svincolo autostradale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni dei pompieri. Non si segnalano code o rallentamenti sull’autostrada nell’area interessata dal problema.

AGGIORNAMENTO. E' stato riaperto alle 14 lo svincolo di Latisana in uscita per chi proviene da Trieste e in entrata per chi è diretto a Venezia.